L’Europa aveva dinosauri erbivori diversi da Asia e America: nuova scoperta sull’Isola di Wight

È stata rinvenuta, sull’Isola di Wight, nel sud dell’Inghilterra, una nuova specie di piccolo dinosauro erbivoro diversa da quelle presenti in Asia e Nord America. La scoperta è stata realizzata nell’ambito di una collaborazione guidata dall’Università di Bath, insieme all’Università di Portsmouth, al Museo dei Dinosauri dell’Isola di Wight a Sandown ed è stata pubblicata su Cretaceous Research. La nuova specie, Vectidromeus insularis, è il secondo membro della famiglia degli ipsilopodi ad essere stato trovato sull’isola, suggerendo che l’Europa avesse una propria famiglia di piccoli dinosauri erbivori, distinta da quelle presenti in Asia e Nord America.

Gli ipsilopodonti erano un gruppo di erbivori agili e bipedi vissuti circa 125 milioni di anni fa. Questi animali vivevano accanto ai primi tirannosauri, spinosauri e iguanodonti. Il nuovo fossile rappresenta un animale delle dimensioni di un pollo, ma era un giovane e potrebbe essere cresciuto molto di più. Il Vectidromeus è un parente stretto dell’Hypsilophodon foxii, un dinosauro originariamente descritto in epoca vittoriana e uno dei primi dinosauri di cui sono stati trovati resti relativamente completi. Piccoli e gracili, con arti posteriori simili a quelli di un uccello, gli Hypsilophodon sono stati utilizzati dallo scienziato Thomas Henry Huxley come prova della parentela tra uccelli e dinosauri. Anche l’Hypsilophodon è originario dell’Isola di Wight, ma è stato rinvenuto più in alto, nelle rocce, forse due o tre milioni di anni più giovane del Vectidromeus. Il Vectidromeus differisce nei dettagli delle ossa dell’anca, suggerendo che si tratta di una specie strettamente correlata ma distinta.

“I paleontologi lavorano sull’Isola di Wight da oltre un secolo e questi fossili hanno svolto un ruolo importante nella storia della paleontologia dei vertebrati, ma stiamo ancora facendo nuove scoperte sulla fauna dei dinosauri man mano che il mare erode nuovi fossili dalle scogliere“, ha dichiarato Nicholas Longrich, del Milner Centre for Evolution dell’Università di Bath, che ha guidato lo studio. Gli strati del Cretaceo sull’Isola di Wight hanno uno spessore di centinaia di metri e possono abbracciare un arco di tempo di diversi milioni di anni. Gli scienziati non sono ancora del tutto sicuri su quale sia la loro età; quindi, i fossili potrebbero essere il campione di un’intera serie di ecosistemi in evoluzione, ciascuno con un diverso insieme di specie.

Tanti dinosauri sull’Isola di Wight

“E’ assolutamente bizzarro che vengano scoperti così tanti nuovi dinosauri sull’Isola di Wight“, ha detto Dave Martill, dell’Università di Portsmouth e coautore dello studio. “Il Vectidromeus è la settima nuova specie di dinosauro scoperta negli ultimi quattro anni; tutto questo è merito dei collezionisti amatoriali”, ha proseguito Martill.

Nel corso degli anni, più di dieci tipi di piccoli dinosauri mangiatori di piante sono stati inseriti nella famiglia degli ipsilopodi, ma le revisioni dell’albero genealogico dei dinosauri hanno portato a riclassificarli in altri rami, lasciando Hypsilophodon come unica specie rimasta nella famiglia. “Abbiamo avuto una situazione curiosa in cui una delle prime famiglie di dinosauri ad essere riconosciuta aveva una sola specie, e ora ne abbiamo due”, ha affermato Longrich. “L’aspetto intrigante è che non hanno una parentela particolarmente stretta con i dinosauri che si trovano in Nord America, in Asia o nell’emisfero meridionale”, ha sottolineato Longrich. “Stiamo ancora cercando di capire come tutti questi dinosauri siano imparentati e come si siano spostati tra i continenti; dopo la rottura della Pangea, c’è stato un forte isolamento che ha portato all’evoluzione di diversi tipi di dinosauri in ogni continente“, ha spiegato Longrich.

“Questo nuovo ed entusiasmante ritrovamento è l’ultimo di una serie di nuove scoperte nell’Isola di Wight“, ha precisato Martin Munt, del Dinosaur Isle Museum e co-autore e curatore. “Stiamo vivendo un momento di straordinaria collaborazione tra collezionisti, ricercatori e museo; nuovi ritrovamenti vengono fatti sulla costa, in collezioni private e nei magazzini del museo”, ha continuato Munt. “La missione del museo è cercare di garantire che il maggior numero di nuovi reperti rimanga qui, sull’isola, a beneficio della nostra comunità; prevediamo che questo dinosauro sarà esposto al museo per le vacanze scolastiche di ottobre“, ha concluso Munt.