Meteo, eventi luminosi transitori: la regione della Grecia tra le più attive nel mondo, lo studio

Gli eventi luminosi transitori (TLE) sono rare scariche elettriche che si verificano nella media e nell’alta atmosfera sopra i temporali. In un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Environmental Sciences Proceedings, vengono presentati i risultati delle osservazioni sistematiche dei TLE in una regione che comprende la Grecia e l’area circostante durante un periodo di due anni (settembre 2020-settembre 2022). Questo studio fornisce una prima comprensione della frequenza, della distribuzione spaziotemporale e della varietà di questi eventi in questa regione.

Le prime osservazioni sistematiche di TLE da parte di osservatori con sede in Grecia in un periodo di 2 anni in una regione che comprendeva la Grecia e l’area circostante hanno prodotto numerose registrazioni, fornendo così la prova che questa regione potrebbe essere tra le più attive del pianeta per quanto riguarda i TLE. In totale, durante questi 2 anni sono stati osservati 1632 eventi luminosi transitori. Di questi, il 95,5% erano red sprites. La maggior parte degli eventi si sono verificati nel Mar Ionio, nel Mar Adriatico meridionale e nella Grecia occidentale.

Il periodo più favorevole per i TLE in Grecia e dintorni va da ottobre a febbraio, evidenzia lo studio. I mesi autunnali e invernali sembrano essere i più attivi, come ci si aspettava poiché diversi sistemi meteorologici passano sui mari relativamente caldi di questa regione. In totale, le tempeste continentali estive sembrano produrre meno TLE rispetto alle loro controparti marine in autunno e inverno. Quest’ultimo può produrre fino a più di 200 eventi/notte, cosa che si è verificata due volte in questo periodo di due anni, indicando che notti così prolifiche potrebbero essere uno standard annuale. Gli autori dello studio indicano, in particolare, le notti del 15-16 ottobre 2020 e del 4-5 dicembre 2021, particolarmente prolifiche in termini di TLE formatisi su sistemi convettivi a mesoscala rispettivamente sul Mar Ionio e sul Mar Egeo sudorientale: in queste occasioni, sono state osservate centinaia di questi eventi.

I risultati dello studio sottolineano la necessità di una ricerca approfondita sui TLE in questa regione. Osservazioni di questo tipo sono di grande importanza, non solo perché sono le prime mai effettuate nella suddetta regione, ma anche perché questi eventi sembrano manifestarsi con una frequenza relativamente alta nella zona, scrivono gli autori dello studio. Infine, anche la ricerca di specie molto rare come gli sprites negativi, i getti blu e i getti giganti può essere un motivo forte per continuare lo studio di questi fenomeni, concludono i ricercatori.