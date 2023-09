FDA e CDC hanno nascosto i dati sul picco di casi Covid tra i vaccinati: lo svelano nuovi documenti

MeteoWeb

La FDA e i CDC statunitensi hanno nascosto i dati sul picco di casi Covid tra i vaccinati. È quanto viene riportato in un articolo di “The Epoch Times”, che cita l’analisi dei dati da parte della società Humetrix Cloud Services. L’articolo riporta che i casi di Covid tra gli anziani vaccinati sono aumentati vertiginosamente nel 2021, secondo i dati recentemente divulgati acquisiti dalle agenzie sanitarie statunitensi ma non presentati al pubblico. Humetrix Cloud Services è stato incaricato dalle forze armate statunitensi di analizzare i dati dei vaccini. La società ha eseguito una nuova analisi mentre le autorità valutavano nel 2021 se i richiami del vaccino anti-Covid fossero necessari mentre sempre più studi rilevavano il calo dell’efficacia del vaccino.

I ricercatori di Humetrix hanno scoperto che la percentuale dei casi totali di Covid tra gli anziani era sempre più composta da persone vaccinate, secondo i documenti appena divulgati. Per la settimana terminata il 31 luglio 2021, i casi di Covid post-vaccinazione hanno rappresentato il 73% dei casi tra le persone di età pari o superiore a 65 anni, ha rilevato l’azienda. All’epoca, gli anziani erano completamente vaccinati per l’80%.

I ricercatori hanno scoperto che i tassi di infezione breakthrough, ovvero l’infezione che si verifica in soggetti già vaccinati, erano più alti tra coloro che erano stati vaccinati prima. Hanno stimato che i tassi erano due volte più alti in coloro che erano stati vaccinati da cinque a sei mesi prima, rispetto alle persone vaccinate da tre a quattro mesi prima. Secondo i dati, i casi breakthrough sono iniziati nel gennaio 2021.

Anche la protezione contro il ricovero ospedaliero stava svanendo, hanno scoperto i ricercatori. Nella settimana terminata il 31 luglio 2021, secondo i documenti, il 63% dei ricoveri per Covid tra gli anziani rientrava tra quelli completamente vaccinati. È stato riscontrato lo stesso modello di protezione più debole tra le persone vaccinate prima. I ricercatori hanno calcolato che l’efficacia del vaccino contro l’infezione era solo del 33%, mentre l’efficacia contro il ricovero ospedaliero era scesa al 57%.

I ricercatori hanno anche scoperto che gli anziani che in precedenza avevano avuto il Covid e si erano ripresi avevano maggiori probabilità di evitare il ricovero in ospedale. I fattori di rischio includevano gravi condizioni di base come l’obesità e l’appartenenza alla fascia di età più anziana (oltre 85 anni).

L’analisi di coorte è stata completata su 20 milioni di beneficiari Medicare, inclusi 5,6 milioni di anziani che hanno ricevuto una serie primaria di vaccino Covid. “I risultati del nostro studio osservazionale sull’efficacia del vaccino mostrano una diminuzione molto significativa dell’efficacia contro l’infezione e l’ospedalizzazione nella fase Delta della pandemia per i soggetti vaccinati con il vaccino Pfizer o Moderna per i 5-6 mesi successivi alla vaccinazione rispetto a quelli per 3-4 mesi post-vaccinazione”, ha affermato la Dott.ssa Bettina Experton, Oresidente e CEO di Humetrix, in un’e-mail del 15 settembre 2021 agli alti funzionari della Food and Drug Administration (FDA) statunitense.

Humetrix ha anche scoperto che tra i beneficiari ci sono stati 133.000 casi, 27.000 ricoveri ospedalieri e 8.300 ricoveri in terapia intensiva tra i soggetti completamente vaccinati dall’inizio della pandemia di Covid.

Experton ha rivelato che Humetrix ha condiviso i dati con i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) nell’agosto 2021. “Sarebbe stato bello sapere che [l’esercito] stava conducendo questa operazione prima d’ora. Avrebbe anche potuto essere bello per il CDC condividere i dati”, ha detto in risposta ai colleghi il Dottor Peter Marks, uno dei funzionari della FDA. “Questo è più preoccupante degli altri dati che abbiamo, secondo me”, ha detto in risposta la Dottoressa Janet Woodcock, all’epoca commissario ad interim della FDA, secondo quanto riporta “The Epoch Times”.

La presentazione e le e-mail sono state ottenute dall’Informed Consent Action Network, un’organizzazione no-profit che cerca di garantire trasparenza sulle questioni mediche, attraverso il Freedom of Information Act (FOIA). “È difficile vedere questo come qualcosa di diverso dal fallimento delle nostre autorità sanitarie nel valutare, condividere, rendere pubblici dati preziosi e reali e agire sulla base di essi nel mezzo di una pandemia”, Del Bigtree, fondatore dell’organizzazione, ha detto a “The Epoch Times” via e-mail. “E senza il FOIA, il pubblico probabilmente non sarebbe mai stato reso consapevole di questi fallimenti che, ovviamente, consentono che vengano perpetrati ancora e ancora”.

Il Dottor Francis Collins, all’epoca direttore del National Institutes of Health degli Stati Uniti, scrisse in un’e-mail separata ottenuta tramite il FOIA che i risultati dello studio fornivano “prove piuttosto convincenti del fatto che l’efficacia del vaccino sta diminuendo 5-6 mesi dopo la vaccinazione sia per infezioni che per ricoveri ospedalieri per gli over 65. Anche per 3-4 mesi, c’è una tendenza al peggioramento dell’efficacia”.

I CDC, la FDA e il National Institutes of Health non hanno condiviso i dati con il pubblico mentre valutavano se autorizzare e raccomandare i richiami del vaccino Covid, evidenzia “The Epoch Times”. I CDC hanno tenuto un incontro con i loro consulenti sui vaccini il 30 agosto 2021. Durante l’incontro, i funzionari dei CDC hanno esaminato i dati emergenti sul calo dell’efficacia del vaccino, sebbene lo studio militare non fosse incluso.

La FDA ha tenuto una riunione simile il 17 settembre 2021, a cui hanno partecipato anche i CDC. L’analisi Humetrix non è stata presentata neanche durante quell’incontro.

Entrambe le agenzie hanno promosso in modo aggressivo i vaccini anti-Covid durante tutta la pandemia, pubblicizzandoli anche come fortemente protettivi contro le malattie gravi, anche dopo che i loro stessi dati hanno suggerito che non era così, sottolinea “The Epoch Times”. La FDA ha finito per autorizzare un booster della Pfizer per molti americani. I CDC hanno consigliato alla maggior parte delle persone di riceverlo. Le agenzie hanno successivamente esteso l’autorizzazione e le raccomandazioni ai richiami praticamente a tutti gli americani dai 5 anni in su, con il vaccino di Moderna come altra opzione. Da allora, le autorità hanno sostituito i vecchi vaccini a causa della loro mancanza di durevolezza e si stanno preparando a lanciare un’altra serie di vaccinazioni questo autunno.