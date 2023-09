Fioriture di alghe nel Golfo di Finlandia: il braccio più orientale del Mar Baltico dallo spazio

Questa immagine Copernicus Sentinel-2 mostra vortici di vivaci fioriture di alghe color verde smeraldo nel Golfo di Finlandia, il braccio più orientale del Mar Baltico. L’area ritratta – spiega l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) – mostra la parte occidentale del Golfo. Helsinki, capitale e città più popolosa della Finlandia, è visibile in marrone chiaro lungo la costa, nell’angolo in alto a sinistra dell’immagine. L’immagine mostra anche la costa estone, in basso, con Tallin coperta dalle nuvole.

Ogni estate, strisce di alghe fioriscono nel Mar Baltico. Le fioriture di solito appaiono simili a fili verdi, come mostrato in questa immagine del 13 luglio 2023. Venature, vortici e turbinii, mescolati da venti e correnti, sono chiaramente visibili. Una fioritura algale descrive la rapida crescita del fitoplancton, costituito da piante marine microscopiche che vanno alla deriva sopra o vicino alla superficie del mare. Sebbene individualmente microscopiche, la clorofilla che usano per la fotosintesi colora nell’insieme le acque oceaniche, il che consente di misurarle dai satelliti in orbita attorno alla Terra.

Questi organismi sono essenziali per la vita nel mare: essi costituiscono la base della catena alimentare marina, spiega ancora l’ESA. È importante sottolineare che svolgono anche un ruolo di grande rilevanza nella rimozione dell’anidride carbonica dall’atmosfera e nella produzione di ossigeno. Tuttavia, alcuni tipi di fitoplancton e di alghe marine possono essere dannosi per la vita marina e per gli esseri umani. Possono produrre sostanze tossiche, le fioriture possono verificarsi troppo spesso o durare troppo a lungo, impoverendo la concentrazione di ossigeno nell’acqua.

Le alte temperature dell’acqua, la circolazione lenta e l’eccesso di nutrienti rilasciati nell’oceano portano spesso a un rapido aumento del numero di alghe e di conseguenza a vaste fioriture, che possono rappresentare una minaccia per l’ecosistema naturale, ma anche per l’acquacoltura e il turismo.

Con i suoi 13 canali spettrali, l’imager di Copernicus Sentinel-2 può essere utilizzato per rilevare le fioriture algali e misurare aspetti che concorrono nella definizione della qualità dell’acqua, come ad esempio la concentrazione superficiale di clorofilla. I dati satellitari possono essere utilizzati per tracciare la crescita e la diffusione delle fioriture e possono aiutare a sviluppare sistemi di allarme precoce allo scopo di mitigarne l’impatto sul turismo e sulle industrie della pesca.