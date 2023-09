Fish in Troubled Waters / Pesci in cattive acque per la Notte Europea dei Ricercatori di Torino

MeteoWeb

Fish in troubled waters / Pesci in cattive acque è un documentario teatrale creato da Faber Teater per raccontare il progetto RIBES: 17 università e istituti di ricerca europei uniti per formare 15 giovani che – nella ricerca nei campi dell’ingegneria e della biologia – possano prendersi cura dei fiumi europei e dei loro abitanti. La prima dello spettacolo – promosso dal Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino – sarà giovedì 28 settembre 2023 alle ore 18.30 presso l’Aula Magna del Politecnico di Torino (Corso Duca degli Abruzzi 24), nell’ambito dei pre-eventi di Unight – Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori di Torino 2023.

A cosa pensiamo, quando pensiamo ad un fiume? Cosa vediamo, quando guardiamo un fiume? Chissà cosa si deve provare ad essere un pesce?

Con queste domande, il Faber Teater ha seguito i ricercatori e le ricercatrici del progetto in laboratorio e sul campo. E torna al pubblico con molte storie da raccontare: storie di pesci e storie di persone appassionate del loro lavoro di ricerca; storie di fiumi e delle tracce lasciate dall’uomo sulla Terra. Storie in forma di parole e in musica, linguaggio senza confini che la compagnia teatrale unisce da sempre al linguaggio teatrale.

“C’è ancora molto da studiare sugli ecosistemi delle acque interne e sui pesci che li abitano. Nonostante siano i nostri fiumi, in paesi che abitiamo da migliaia di anni, ci sono ancora moltissime cose che non sappiamo di loro. Solamente studiandoli potremo trovare soluzioni per rendere più compatibile il nostro utilizzo della risorsa idrica, ad esempio rendendo nuovamente possibili le loro migrazioni anche in presenza di dighe ed altri ostacoli” afferma Claudio Comoglio, professore di ecoidraulica del Politecnico di Torino e coordinatore del progetto.

Il progetto RIBES, (River flow regulation, fish BEhaviour and Status) European Training Network (ETN), finanziato dal programma europeo Horizon 2020, è iniziato nel 2020 e ha tra i suoi scopi quello di conoscere l’impatto delle nostre tracce, e studiare delle soluzioni per mitigarle; arrivare ad un punto in cui l’esito della ricerca scientifica permetta di orientare in maniera più consapevole le scelte dei decisori politici.

Lo spettacolo sarà in lingua inglese con sottotitoli in italiano. La partecipazione è gratuita, è richiesta la prenotazione tramite il form: https://bit.ly/fish-in-troubled-waters