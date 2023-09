I fiumi contengono “pozzi” nascosti di microplastiche: lo studio

MeteoWeb

Uno studio internazionale ha rilevato quantità significative di particelle di microplastica intrappolate nei sedimenti dei fiumi e trasportate nell’aria, lungo i principali sistemi fluviali. Lo studio, svolto lungo il corso del fiume Gange, che attraversa l’India e il Bangladesh, nell’Asia meridionale, ha rilevato una media di circa 41 particelle di microplastica per metro quadrato al giorno depositate nell’atmosfera, fornendo la prima analisi combinata delle microplastiche presenti nell’acqua, nei sedimenti e nell’aria di un grande sistema fluviale. I ricercatori hanno rilevato una media di 57 particelle per chilogrammo nei sedimenti del letto del fiume e una particella ogni 20 litri d’acqua.

La ricerca è stata condotta grazie ai campioni raccolti da un gruppo internazionale di scienziati nell’ambito della spedizione The National Geographic “Sea to Source: Ganges”. La ricerca, pubblicata su Science of the Total Environment, ha coinvolto scienziati dell’Università di Plymouth, del Wildlife Institute of India, dell’Università di Dhaka, del WildTeam e della Fondazione Isabella, della National Geographic Society, dell’Università della Georgia, della ZSL, dell’Università di Exeter e dell’Università di Nantes.

“Sappiamo da tempo che i fiumi sono percorsi chiave per il trasferimento delle microplastiche negli ambienti marini – ha dichiarato Imogen Napper, ricercatrice presso l’Università di Plymouth e National Geographic Explorer e autrice principale -. Tuttavia, c’è sempre stata incertezza sulle quantità trasportate e sul fatto che esse rappresentino dei bacini di raccolta a lungo termine. Questo studio contribuisce a svelare questo mistero e a rivelare la reale portata della contaminazione da microplastiche che i nostri sistemi fluviali possono rappresentare”, ha spiegato Napper.

Molti degli stessi scienziati sono stati coinvolti in uno studio precedente, pubblicato nel gennaio 2021, che suggeriva che il fiume Gange e i suoi affluenti potrebbero essere responsabili di quasi 3 miliardi di particelle di microplastica che entrano nel Golfo del Bengala ogni giorno. Oltre a evidenziare l’abbondanza complessiva di particelle, nel nuovo studio, i ricercatori hanno scoperto che le fibre sono il tipo più comune, rappresentando fino al 99% delle microplastiche scoperte in alcuni dei campioni analizzati. Tra questi, il rayon, cellulosa alterata sinteticamente, che è stato il polimero dominante che ha ricoperto fino all’82% delle fibre trovate in alcuni campioni, davanti all’acrilico e al poliestere; il blu è stato il colore più comune rilevato. I campioni di sedimenti contenevano spesso particelle di microplastiche più dense rispetto a quelle trovate nell’acqua e nell’aria, e una maggiore densità di popolazione era correlata a una maggiore abbondanza di microplastica nei campioni di aria e acqua.

“Gli indumenti sono probabilmente la fonte principale di microplastiche in questo particolare sistema fluviale, influenzato dalla deposizione atmosferica, dalle acque reflue e da apporti diretti come il lavaggio a mano degli indumenti nel Gange“, hanno affermato gli autori. “Studi precedenti basati sulla modellazione avevano indicato i fiumi asiatici come una delle maggiori fonti di inquinamento da microplastiche in mare”, ha detto Anju Baroth, scienziato e investigatore privato del Wildlife Institute of India. “Questa ricerca, basata su dati primari sul campo, ha fornito una chiara visione dei livelli di microplastiche nelle diverse matrici ambientali del fiume Gange e ha dimostrato che molti dei principali sistemi fluviali del mondo hanno registrato un livello di microplastiche comparativamente più elevato rispetto al Gange”, ha proseguito Baroth.

“Questo studio potrebbe essere utilizzato per approfondire la teoria sui principali pozzi e fonti di microplastiche nei principali sistemi fluviali del mondo. Questa ricerca è innovativa e dobbiamo rendere i risultati comprensibili per le principali parti interessate, compresi i responsabili politici”, ha affermato Gawsia Wahidunnessa Chowdhury, ricercatrice dell’Università di Dhaka in Bangladesh. “Questa ricerca fornisce una piattaforma di studio per gli scienziati di tutto il mondo grazie all’impegno di un gruppo di ricerca collaborativo che ha lavorato duramente per implementare soluzioni innovative a livello locale per il Bangladesh“, ha aggiunto Chowdhury. “La nostra ricerca dimostra che gli indumenti sono la principale fonte di microplastiche nell’aria, nell’acqua e nei sedimenti di questo vasto sistema fluviale, permettendoci di collaborare con i partner e i responsabili politici per cercare soluzioni adeguate a livello locale“, ha dichiarato la Professoressa Heather Koldewey, consulente tecnico marino senior della ZSL. “Le autorità possono essere informate e supportate dai brillanti scienziati del Bangladesh e dell’India che sono stati membri chiave della squadra coinvolta in questo lavoro“, ha concluso Koldewey.