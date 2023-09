Frana travolge diverse case nella capitale del Guatemala: morti e dispersi | FOTO

MeteoWeb

Forti piogge hanno provocato una frana nella capitale del Guatemala, spazzando diverse umili case in un fiume e lasciando tre persone morte e almeno 15 disperse, tra cui 10 minorenni. Il coordinatore nazionale per la riduzione dei disastri del Guatemala ha confermato le tre vittime, tra cui una bambina di 5 anni. La frana ha spazzato via sei abitazioni e le famiglie che vi abitavano intorno alle 2 di notte. Il disastro è avvenuto nel quartiere di Dios Es Fiel, situato sotto il ponte El Naranjo. Intorno alle 5, i Vigili del Fuoco hanno annunciato che avrebbero avviato le ricerche. La bambina è stata recuperata dai pompieri parzialmente sepolta tra detriti e fango circa 5 chilometri a valle del fiume Naranjo.

Le immagini a corredo dell’articolo mostrano il lungo percorso della frana e prove di vita domestica sparse lungo la riva del fiume. L’Esercito ha istituito un centro di comando per supervisionare le operazioni di salvataggio.

Le frane rappresentano una minaccia costante durante la stagione delle piogge in Guatemala, che si estende fino a novembre. Ci sono pochi controlli su dove le persone costruiscono le loro case, soprattutto negli insediamenti poveri, il che le espone ad un rischio maggiore.