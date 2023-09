Frana Maratea: da ottobre di nuovo chiusa la SS18 a Castrocucco

MeteoWeb

“L’apertura provvisoria” del tratto della strada statale 18 a Castrocucco di Maratea (Matera) “si concluderà domani, sabato 30 settembre, alle ore 23“. Lo ha ribadito l’Anas, evidenziando che la decisione era stata “disposta” da un’ordinanza Anas del luglio scorso e nel “rispetto di quanto già condiviso con enti ed istituzioni territoriali”. Nel mese di novembre scorso, il tratto in questione è stato interessato da un’importante frana, che ne ha causato la chiusura proprio fino allo scorso luglio. Nel comunicato è inoltre specificato che “nel rispetto degli impegni assunti con il territorio, Anas ha reso fruibile per tutto il periodo estivo – agevolando notevolmente il transito turistico – il tratto della SS18 Inferiore compresa tra il km 241,700 ed il km 241,800, compromessa dalla nota ed imponente frana del novembre scorso, originatasi dal versante roccioso in località Castrocucco”.