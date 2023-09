Grossa frana sul Monte Marcora: nube di polvere e detriti sopra San Vito di Cadore | VIDEO

MeteoWeb

Un forte boato ha preceduto una grossa frana sopra San Vito di Cadore, nel Bellunese. Il boato, avvenuto pochi minuti prima delle 17, è stato udito anche nelle località vicine, fino a una decina di chilometri di distanza. La frana è avvenuta sul Monte Marcora, provocando una grossa nube di polvere e detriti, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente per verificare la situazione. Non ci sono strade coinvolte dal distacco, ma la frana potrebbe aver interessato alcuni sentieri, motivo per cui non è ancora possibile escludere il coinvolgimento di persone. Chiesto anche l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco di stanza a Venezia per un sopralluogo.

Grossa frana sul Monte Marcora nel Bellunese