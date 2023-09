Frana a San Fratello: dal Cdm 7 milioni e stato di emergenza

MeteoWeb

Quasi sette milioni di euro per la frana del costone roccioso “Roccaforte” del Comune di San Fratello, nel Messinese, avvenuta lo scorso maggio. Lo ha deciso stasera il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. “La somma stanziata per l’attuazione dei primi interventi si accompagna alla dichiarazione dello stato di emergenza, che durerà 12 mesi”, ha chiarito Musumeci. “Si tratta di risorse (esattamente 6.700.000 euro) destinate al soccorso e all’assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e all’attività di gestione dei rifiuti e delle macerie. Ricordo – conclude il Ministro – che dopo la frana del 12 maggio scorso si è reso necessario evacuare alcune decine di famiglie“.