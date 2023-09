Frana in Val Formazza: recuperato il corpo di uno dei due escursionisti

MeteoWeb

È stato recuperato intorno alle 17 di oggi il corpo di uno dei due escursionisti travolti dalla frana staccatasi ieri in Val Formazza. Si tratta di Marilena Bertoletti. Il corpo era stato individuato in mattinata e si trovava una quindicina di metri al di sotto del sentiero sul quale stava camminando insieme a Matteo Barcellini, sotto alcuni sassi, ma quasi in superficie. Poco distante sono state individuate tracce biologiche presumibilmente riconducibili all’altro escursionista. Il recupero è stato compiuto da un piccolo gruppo di soccorritori nel corso di una operazione lampo compiuta nel più breve tempo possibile per scongiurare pericoli dettati dall’instabilità del versante. Le operazioni per rintracciare anche il corpo dell’altro escursionista disperso riprenderanno domani mattina.

Presidente VCO: “il sentiero non era pericoloso”

Il sentiero lungo il quale si trovavano Matteo Barcellini e Marilena Bertoletti è “un percorso battuto, che si fa spesso e sul quale ci vanno in tanti, non è un’area particolarmente impervia. I due ragazzi non sono andati nel pericolo”. A dirlo all’ANSA è Alessandro Lana, Presidente della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. “Esprimo la vicinanza alle due famiglie, è una tragedia“, ha aggiunto. All’origine della frana, ha proseguito il Presidente della Provincia del VCO, potrebbe esserci “la pioggia, magari un principio di gelata seguito dal disgelo repentino. Gli escursionisti sono finiti in mezzo a una frana che, per quello che ho capito io, non era prevedibile”.