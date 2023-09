Tragedia nel Torinese, si schianta una Freccia Tricolore: morta una bambina | VIDEO

MeteoWeb

Le Frecce Tricolori hanno raggiunto Torino per partecipare a un’esibizione organizzata per il centenario dell’Aeronautica Militare nella giornata di domani, domenica 17 settembre. Ma questo pomeriggio, uno dei velivoli che compone la pattuglia è rimasto coinvolto in un incidente, finito in tragedia. Una Freccia è infatti precipitata nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle. Il pilota è riuscito a salvarsi, lanciandosi con il paracadute a pochi istanti dal contatto con il suolo. Ma una bimba di cinque anni è morta quando il velivolo si è abbattuto sul fondo della pista coinvolgendo, secondo le prime notizie, un’automobile.

La ‘Freccia’ è caduta in fase di decollo durante un’esercitazione nell’aeroclub di Caselle e si è schiantata al fondo della pista nel territorio che ricade nel Comune di San Francesco al Campo. Il velivolo ha poi preso fuoco, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Nell’incidente è rimasta coinvolta l’intera famiglia che si trovava a bordo dell’auto: grave il fratellino di 9 anni, che ha riportato ustioni su tutto il corpo ustionato ed è stato trasferito al Regina Margherita; ustioni anche per la madre, in codice giallo al CTO, per il padre e per il pilota, trasferiti in codice giallo al San Giovanni Bosco. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Ipotesi incidente causato da impatto con uccelli

Il velivolo Pony 4 delle Frecce Tricolori che si è schiantato a Caselle sarebbe diventato ‘ingovernabile’ a causa di un probabile impatto con degli uccelli, secondo quanto apprende Adnkronos. L’aereo era un biposto, ma a bordo, per le esercitazioni, ci sarebbe stata una sola persona. La pattuglia delle Frecce Tricolori di cui faceva parte il velivolo precipitato era attesa per le 17 all’aeroclub di Vercelli per partecipare ad un air show. Uno speaker ha annunciato ai circa quattromila spettatori presenti che non la pattuglia sarebbe arrivata. Annullata l’esibizione all’aeroclub di Torino-Collegno organizzata per il centenario dell’Aeronautica Militare.