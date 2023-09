Temporale in Messico, fulmine uccide 2 persone in spiaggia | VIDEO

MeteoWeb

Un uomo e una donna sono stati colpiti da un fulmine lunedì scorso su una spiaggia in Messico, durante una pericolosa tempesta. Un video mostra il momento in cui il fulmine ha colpito la spiaggia di Michoacán mentre i bagnanti stavano raccogliendo gli oggetti personali per andarsene, mentre il cielo scuro si avvicinava.

Il fulmine ha colpito la prima persona, facendola cadere. La scarica ha viaggiato lungo la sabbia, colpendo un’altra persona che stava correndo per mettersi in salvo. La saetta ha colpito anche la seconda vittima, facendola cadere a faccia in giù nella sabbia. L’uomo è stato portato in ospedale, dove è poi morto, secondo l’agenzia Marca.