Fumo in cabina, atterraggio d’emergenza per aereo cinese a Singapore | VIDEO

MeteoWeb

Fumo in cabina, su un velivolo diretto a Singapore, con a bordo 146 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio. Un aereo Air China CA403 ha riscontrato fumo nella stiva di carico anteriore e nei servizi igienici prima di atterrare all’aeroporto di Changi intorno alle 16:15 ora locale, e i passeggeri e l’equipaggio sono stati evacuati in sicurezza: lo ha riportato l’aeroporto. In un video pubblicato sui social, si vede il fumo che inghiotte la cabina.

L’incendio nel motore sinistro è stato domato dopo l’atterraggio. Il volo Air China CA403 ha emesso il codice 7700 mentre stava per arrivare a Singapore. A causa di questo incidente, la pista 3 dell’aeroporto di Changi è stata temporaneamente chiusa.