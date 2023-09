Prima lo studio della “preda”, poi il morso lampante: il furto del gelato da parte di un gabbiano | VIDEO

MeteoWeb

Nel video a corredo dell’articolo, si può vedere un gabbiano sorvolare furtivamente una donna ignara a Etretat, in Francia, prima di scendere come un lampo verso le sue mani. Il suo obiettivo? Dare un morso all’invitante cono gelato che la donna stava mangiando in tranquillità, tanto da non accorgersi minimamente di cosa stava accadendo sopra la sua testa. Il video, che risale al 6 agosto scorso, mostra il subdolo furto da parte del gabbiano, che riesce a strappare un morso per poi volare via.

“La donna all’inizio non si è accorta di quello che è successo“, ha detto a Storyful Fernando Bueno, autore del video. E a giudicare dalla sua espressione, la donna era davvero ignara di tutto. Bueno ha aggiunto che era pronto a catturare questo momento mentre osservava il gabbiano tentare senza successo di rubare cibo ad altre persone. “Fa caldo e il gelato è sempre delizioso, anche per un gabbiano intelligente“, ha concluso Bueno.