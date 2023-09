Dal G20 impegno a triplicare le rinnovabili entro il 2030

MeteoWeb

Nella dichiarazione finale, approvata nel primo dei due giorni di lavori, i leader del G20 spingono sul fronte della transizione energetica e il cambiamento climatico e si impegnano a sostenere gli sforzi per triplicare la capacità globale di energia rinnovabile entro il 2030. Nel documento si legge che il gruppo delle principali economie sviluppate ed emergenti “perseguirà e incoraggerà gli sforzi per triplicare la capacità di energia rinnovabile“. “Ci impegniamo ad accelerare urgentemente le nostre azioni per affrontare le crisi ambientali e le sfide, compreso il cambiamento climatico“, si legge nel testo.