G20, l’Italia sostiene l’Alleanza globale sui biocarburanti

MeteoWeb

Al G20 di New Delhi è stata annunciata la Global Biofuel Alliance, con l’obiettivo di favorire la diffusione dei biocarburanti e la transizione energetica a livello globale. Il Primo Ministro Narendra Modi, in una cerimonia assieme ad altri leader, ha ufficializzato il lancio dell’iniziativa. Proposta dall’India nel corso della Ministeriale Energia G20 dello scorso 22 luglio a Goa, è stata sostenuta con convinzione dall’Italia che – sottolineano fonti italiane – ritiene importante sviluppare i biocarburanti sostenibili come soluzione chiave nel percorso verso la progressiva decarbonizzazione, in particolare del settore dei trasporti. L’Italia, spiegano le stesse fonti, è pronta a fornire supporto e rafforzare le collaborazioni internazionali per la diffusione e sviluppo di biocarburanti sostenibili.

L’80% della produzione di biocarburanti si concentra negli Stati Uniti, in Brasile, Europa e Indonesia. Per contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti e consentire il raggiungimento della neutralità climatica la produzione dovrà triplicare, è il ragionamento che fanno le stesse fonti, ed è necessario, inoltre, investire in tecnologie innovative per migliorare la gestione dei rifiuti e dei terreni coltivati.

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, nel 2022 i biocarburanti hanno permesso al settore dei trasporti di rinunciare a quasi due milioni di barili di petrolio al giorno. Sono compatibili con le infrastrutture esistenti, possono essere prodotti a partire da materiali di scarto e generare nuove opportunità economiche nelle aree rurali.

Pichetto: “Italia principale Paese promotore dei biocarburanti”

“L’’Italia aderisce con grande convinzione all’Alleanza Globale per i biocarburanti, essendone stata tra i principali Paesi promotori, nonché lo Stato più avanzato in Europa nello sviluppo di questo innovativo settore. Se vogliamo una mobilità realisticamente pronta a traguardare gli obiettivi ambientali, dobbiamo prevedere un percorso ambizioso e pragmatico, che tenga conto dei principi di neutralità ambientale e di flessibilità nei tempi di attuazione delle misure”. Lo afferma il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, commentando l’annuncio della “Global Fuel Alliance” al G20 di Delhi.

“L’“Alleanza Globale per i biocarburanti” è una piattaforma su scala sovranazionale per intensificare la collaborazione fra produttori, consumatori e Paesi interessati a promuovere lo sviluppo di una tecnologia che può aprire grandi opportunità di sviluppo nel settore dell’automotive, senza smembrare quella produzione di motori endotermici, con gravi ricadute economiche e sociali. È ciò che abbiamo detto dal primo giorno in Europa e per cui oggi, ancora di più, continueremo a batterci”, ha aggiunto il Ministro Pichetto.