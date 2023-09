Geo-Week for Kids, la settimana della geometria dedicata ai più piccoli

MeteoWeb

In occasione del Centenario del Cnr (1923-2023) saranno si terranno fino al 29 settembre una serie di eventi divulgativi dedicati alla geometria e rivolti ai bambini di scuola primaria. Ogni giorno verrà proposto un tema specifico incentrato su un laboratorio didattico, della durata di 90 minuti circa, programmato con diversi turni di mattina e pomeriggio per dare la possibilità di partecipare a diverse classi e scuole. Lo scopo dell’iniziativa è di avvicinare i più piccoli, giocando e divertendosi, al mondo della matematica e della scienza in generale, partendo dalla geometria, inevitabilmente legata alla consapevolezza che il bambino ha del mondo, della vita, del tempo e dello spazio che lo circonda. In questo modo, ai giovani allievi verrà fornito complessivamente un punto di vista insolito e accattivante sulla geometria, la fisica e la chimica, in un’ottica interdisciplinare tramite attività interattive ed esperienze di realtà aumentata. Per questo, la settimana della geometria (Geometry Week) è espressamente pensata per bambini di scuola primaria (Kids) ed è stata denominata Geo-Week for Kids (GWK).

L’iniziativa è stata ideata da Alessandro Stroppa e promossa dell’Istituto Spin del Cnr, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila, L’idea è di dedicare una intera settimana ai laboratori scientifici per i bambini, creando, nella sua prima edizione (GWK-2023) e in occasione del Centenario del Cnr (1923-2023), un evento satellite di Street Science (https://www.streetscience.it/) che si tiene nella città di L’Aquila dal 25 al 29 settembre. Successivamente, l’evento sarà riproposto nella città di Avezzano a dicembre 2023.

I laboratori progettati sono:

Divertirsi con le simmetrie (Classi IV e V) – Ins. K. Giorgini e Dr. A. Stroppa – Assistenti: A. e A. Lauri

Attraverso un percorso di scoperta operativa, la simmetria verrà introdotta con la manipolazione di materiali e l’utilizzo di software, e successivamente con l’osservazione e la successiva rielaborazione mentale e verbale.

Aritmetica colorata (Classi I e II) – Ins. S. D’Agostino e Dr. A. Stroppa – Assistente:S. Crisante.

Ogni bambino avrà l’opportunità di sperimentare attraverso lo stimolo del colore alcune operazioni aritmetiche e le relative proprietà in un contesto ludico, attivo e multimodale a partire dalle scoperte relative alle combinazioni tra colori primari.

Dalla Geometria alla Geo-Materia (Classi IV e V) – Ins. G. Dionisi e Dr. A. Stroppa

Un percorso interdisciplinare che introduce i bambini all’esplorazione della struttura atomica della materia alla ricerca di forme geometriche studiate in classe.

Geometria in movimento: la magia delle illusioni ottiche (Classi IV e V) – Ins. F. Di Lanzo e Dr. A. Stroppa

I bambini della scuola primaria diventano “Optical Illusions Detectives”: smascherare l’illusione ottica utilizzando riga e compasso come armi!

L’infinito matematico spiegato ai bambini (Classi IV e V) – Ins. A. Forsinetti e Dr. A. Stroppa – Assistente: C. Ranalletta

Attraverso giochi ed esperimenti interattivi, si conduranno i bambini alla scoperta di questo nuovo mondo, dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande…