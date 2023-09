“Gettati al vento”, il documentario che svela un “grande scandalo scientifico”: “così l’industria eolica uccide balene e cetacei”

MeteoWeb

L’aumento della morte di balene, delfini e altri cetacei al largo della costa orientale degli Stati Uniti dal 2016 non è dovuto alla costruzione di grandi turbine eoliche industriali, affermano funzionari del governo statunitense. I loro scienziati hanno condotte ricerche – sostengono – per dimostrare che qualunque cosa stia uccidendo le balene non è affatto collegata all’industria eolica. Ma ora un nuovo documentario, “Thrown To The Wind” (“Gettati al vento”), del regista e produttore Jonah Markowitz, dimostra che “i funzionari del governo americano hanno mentito”, afferma Michael Shellenberger, ambientalista e attivista del clima, fondatore e Presidente di Environmental Progress, organizzazione di ricerca e politiche che combatte per l’energia pulita e la giustizia energetica. Insieme a Leighton Woodhouse, Shellenberger è produttore esecutivo del documentario.

“Il film documenta il sonar sorprendentemente forte e ad alto decibel emesso dalle navi dell’industria eolica, misurato con idrofoni all’avanguardia. E mostra che l’aumento del traffico navale dell’industria eolica è direttamente correlato alla morte di balene specifiche”, evidenzia Shellenberger.

L’ambientalista riconosce che “il documentario potrebbe non impedire la realizzazione dei progetti eolici industriali”, sottolineando che “stanno andando avanti nonostante gli avvertimenti urgenti da parte dei principali gruppi ambientalisti e di uno scienziato di punta della National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA)”. “Ma “Thrown To The Wind” espone la realtà che le agenzie governative statunitensi, e gli scienziati che lavorano per loro, o non hanno fatto la mappatura di base e la ricerca acustica per sostenere le loro affermazioni, o hanno fatto male la ricerca, o hanno trovato quello che abbiamo trovato noi e lo stanno nascondendo”, afferma Shellenberger.

“Sembra che esistano almeno due meccanismi distinti attraverso i quali le attività dell’industria eolica stanno uccidendo le balene”, spiega ancora l’ambientalista. “Il primo è attraverso il traffico navale in aree dove storicamente non c’era traffico. E il secondo è attraverso la mappatura sonar ad alto decibel che può disorientare le balene, separare le madri dai loro piccoli e mandarli in situazioni pericolose, che siano il traffico marittimo o aree di alimentazione più povere. In ogni caso, “Thrown To The Wind” fa saltare il coperchio su un grande scandalo scientifico e avrà un effetto esponenzialmente più grande rispetto agli avvertimenti del passato”, sostiene Shellenberger.

“Gran parte del motivo è l’alta qualità del film. Girato nello stile a mano libera reso famoso da Paul Greengrass, il creatore e regista dei film di Jason Bourne, “Thrown To The Wind” di Markowitz offre l’esperienza di trovarsi nell’oceano, nelle foreste e nella stanza con le stelle del film, Rob Rand e Lisa Linowes, che ha correlato la morte delle balene all’attività dell’industria eolica con Eric Turner. L’impegno di Markowitz nella realizzazione di documentari investigativi lo ha portato ad uscire in mare con Rand per misurare il suono dell’attività eolica industriale. È stato durante quel viaggio che Rand e il suo team hanno scoperto emissioni sonore ad alto decibel che sembrano violare gli standard di protezione della NOAA per la vita marina. Se combinata con il lavoro di Linowes e Turner, che correla la morte delle balene con il traffico navale dell’industria eolica, la ricerca acustica di Rand dovrebbe avere implicazioni di vasta portata, compreso l’arresto di tutta l’attività eolica industriale lungo la costa orientale” degli USA, scrive Shellenberger.

“Date le prove presentate in “Thrown To The Wind”, è chiaro che il popolo americano e i nostri rappresentanti non possono fidarsi della NOAA e del Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), le due agenzie governative che, per anni, hanno ripetutamente tradito la fiducia del pubblico al servizio di potenti interessi industriali. Poiché la politica ha corrotto il normale processo scientifico e normativo per la protezione delle balene franche del Nord Atlantico, stiamo esortando i funzionari eletti a livello federale e statale a condurre un’indagine, emettere citazioni in giudizio e tenere udienze pubbliche”, afferma l’ambientalista. “Sono stato coinvolto in molte grandi cause nei 35 anni in cui sono stato politicamente attivo. Questa, salvare le balene, è senza dubbio una delle più nobili e importanti”.

“Salvare la balena franca del Nord Atlantico è un obiettivo a portata di mano e che vale la pena perseguire. Sì, il loro numero è crollato da oltre 400 a soli 340 secondo l’ultima stima. Ma la specie probabilmente si riprenderà se verranno interrotte la mappatura dei sonar e l’attività delle nuove imbarcazioni in aree precedentemente non trafficate”, conclude Shellenberger. Con “Thrown to the Wind”, “gli spettatori vedranno che l’aumento della morte di balene e altri cetacei è, in realtà, dovuto all’industria eolica, nonostante ciò che hanno detto i funzionari del governo americano e i loro obbedienti stenografi nei media aziendali”.