Il ghiacciaio Perito Moreno visto dalla Stazione Spaziale | FOTO

“A volte dall’oblò riesco a ‘catturare’ alcuni scorci attraverso l’obiettivo della fotocamera. Tu stesso diventi terribilmente interessato: in primo luogo, scoprire di cosa si tratta e, in secondo luogo, di saperne di più su questo posto. Voglio iniziare la mia “sezione geografica educativa” in modo da poter conoscere meglio la nostra bellissima Terra e, forse, anche alcuni di voi saranno interessati“: con queste parole, il cosmonauta Konstantin Borisov, attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha voluto condividere una foto (in alto) e tante curiosità sul ghiacciaio Perito Moreno.

Ecco cos’ha scoperto: “E’ uno dei ghiacciai più famosi del Sud dell’Argentina. Si trova nel Parco Nazionale Los Glaciares, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. È uno dei pochi ghiacciai al mondo che continua a muoversi attivamente e ad espandersi gradualmente. Ogni anno avanza di circa 2 metri. Ha dimensioni impressionanti: la sua superficie totale è di circa 250 km quadrati. Una delle caratteristiche più emozionanti e uniche è il frequente crollo degli archi di ghiaccio. E’ noto per il suo vibrante colore blu“.