Il ghiaccio marino dell’Antartide a minimi “strabilianti” allarma gli esperti

Il ghiaccio marino che circonda l’Antartide è ben al di sotto di qualsiasi livello invernale registrato in precedenza, mostrano i dati satellitari. “È così lontano da qualsiasi cosa abbiamo visto, è quasi strabiliante“, dice Walter Meier, che monitora il ghiaccio marino con il National Snow and Ice Data Center. Un’Antartide instabile potrebbe avere conseguenze di vasta portata, avvertono gli esperti. L’enorme distesa di ghiaccio dell’Antartide regola la temperatura del pianeta, poiché la superficie bianca riflette l’energia del Sole nell’atmosfera e raffredda anche l’acqua sottostante e vicina ad essa. Senza il ghiaccio che raffredda il pianeta, l’Antartide potrebbe trasformarsi da refrigeratore della Terra a radiatore, dicono gli esperti.

Il ghiaccio che galleggia sulla superficie dell’Oceano Antartico misura ora meno di 17 milioni di chilometri quadrati, ovvero 1,5 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio marino in meno rispetto alla media di settembre e ben al di sotto dei minimi storici invernali precedenti. Si tratta di un’area di ghiaccio mancante circa cinque volte più grande delle isole britanniche. Il Dottor Meier non è ottimista sul fatto che il ghiaccio marino si riprenderà in misura significativa.

Gli scienziati stanno ancora cercando di identificare tutti i fattori che hanno portato alla riduzione del ghiaccio marino quest’anno, ma studiare le tendenze in Antartide è storicamente impegnativo. In un anno in cui diversi record di calore globale e temperatura oceanica sono stati superati, alcuni scienziati insistono sul fatto che il livello basso del ghiaccio marino è la misura a cui prestare attenzione. “Possiamo vedere quanto sia più vulnerabile”, afferma il Dottor Robbie Mallet, dell’Università di Manitoba. Dovendo già sfidare l’isolamento, il freddo estremo e i venti potenti, il sottile ghiaccio marino di quest’anno ha reso il lavoro della sua squadra ancora più difficile. “C’è il rischio che si stacchi e vada alla deriva in mare con noi a bordo”, afferma il Dott. Mallet.

Il ghiaccio marino si forma durante l’inverno del continente (da marzo a ottobre) prima di sciogliersi in gran parte in estate, e fa parte di un sistema interconnesso che comprende anche iceberg, ghiaccio terrestre ed enormi piattaforme di ghiaccio, ossia estensioni galleggianti di ghiaccio terrestre dalla costa. Il ghiaccio marino agisce come una guaina protettiva per il ghiaccio che ricopre la terra e impedisce il riscaldamento dell’oceano.

Rischio feedback inarrestabile di scioglimento del ghiaccio

La Dottoressa Caroline Holmes del British Antarctic Survey spiega che gli impatti della riduzione del ghiaccio marino potrebbero diventare evidenti quando la stagione passerà all’estate, quando esiste il potenziale per un ciclo di feedback inarrestabile di scioglimento del ghiaccio. Man mano che il ghiaccio marino scompare, espone aree scure dell’oceano, che assorbono la luce solare invece di rifletterla, il che significa che l’energia termica viene aggiunta all’acqua, che a sua volta scioglie più ghiaccio. Gli scienziati chiamano questo fenomeno effetto ghiaccio-albedo. Ciò potrebbe aggiungere molto più calore al pianeta, interrompendo il ruolo abituale dell’Antartide come regolatore delle temperature globali.

“Stiamo risvegliando questo gigante dell’Antartide?“, si chiede il Professor Martin Siegert, glaciologo dell’Università di Exeter. Sarebbe “un disastro assoluto per il mondo”. Ci sono segnali che ciò che sta già accadendo alle calotte glaciali dell’Antartide rientra nello scenario peggiore di quanto previsto, afferma la Professoressa Anna Hogg, scienziata della Terra presso l’Università di Leeds.

Dagli anni ’90, la perdita di ghiaccio terrestre dall’Antartide ha contribuito con 7,2mm all’innalzamento del livello del mare. Anche un modesto aumento del livello del mare può provocare innalzamenti di marea pericolosamente elevati che potrebbero spazzare via le comunità costiere. Se quantità significative di ghiaccio terrestre iniziassero a sciogliersi, gli impatti sarebbero catastrofici per milioni di persone in tutto il mondo.

Eventi meteo estremi in Antartide

Essendo un continente circondato dall’acqua, l’Antartide ha il proprio sistema meteorologico e climatico. Fino al 2016, il ghiaccio marino invernale dell’Antartide era in realtà in crescita. Ma nel marzo 2022, un’ondata di caldo estremo ha colpito l’Antartide orientale, spingendo le temperature a -10°C quando avrebbero dovuto essere più vicine a -50°C. “Quando ho iniziato a studiare l’Antartide 30 anni fa, non avremmo mai pensato che lì potessero verificarsi eventi meteorologici estremi”, afferma il Professor Siegert.

Il ghiaccio marino ha battuto i minimi record in estate per tre degli ultimi sette anni, compreso febbraio 2023. Alcuni scienziati ritengono addirittura che questi livelli di ghiaccio bassi possano indicare che nel continente sta avvenendo un cambiamento fondamentale: un cambiamento nelle condizioni che hanno mantenuto isolata la regione.

La lontananza dell’Antartide e la carenza di informazioni storiche significano che molto è ancora sconosciuto. Secondo il Dottor Robbie Mallet, la regione è ancora il “selvaggio West” in termini scientifici. Gli scienziati sanno quanto si estende il ghiaccio marino, ma non, ad esempio, quanto sia spesso. Sbloccare questo enigma potrebbe cambiare radicalmente i modelli climatici della regione. Nella base scientifica Rothera, il Dottor Mallet studia con strumenti radar lo spessore del ghiaccio marino per un progetto di ricerca internazionale chiamato Defiant. Lui e altri scienziati stanno ancora cercando di svelare le cause della scomparsa del ghiaccio invernale.

Variabilità naturale

“C’è la possibilità che si tratti di un’espressione davvero bizzarra di variabilità naturale“, afferma Mallet, il che significa che molti fattori naturali potrebbero essersi accumulati e influenzare la regione contemporaneamente. Gli oceani caldi di quest’anno sono probabilmente un fattore che contribuisce, suggeriscono gli scienziati: l’acqua calda non congela. E potrebbero esserci stati anche cambiamenti nelle correnti oceaniche e nei venti che determinano le temperature in Antartide. Anche il fenomeno meteorologico El Niño, che si sta attualmente sviluppando nel Pacifico, sebbene sia ancora debole, potrebbe contribuire subdolamente alla riduzione del ghiaccio marino.

Il Dottor Mallet afferma che ci sono “ottime ragioni per essere preoccupati”. “È potenzialmente un segnale davvero allarmante del cambiamento climatico in Antartide che non si è verificato negli ultimi 40 anni. E sta emergendo solo adesso”, conclude.