Il ghiaccio marino artico ha raggiunto il minimo annuale, l’Antartico stabilisce un nuovo record

Secondo i ricercatori della NASA e del National Snow and Ice Data Center (NSIDC), il ghiaccio marino artico probabilmente ha raggiunto la sua estensione minima annuale il 19 settembre 2023, contrassegnando così il 6° anno con il valore più basso nei dati satellitari. Nel frattempo, il ghiaccio marino antartico ha raggiunto la sua estensione massima più bassa mai registrata il 10 settembre, in un momento in cui la copertura di ghiaccio avrebbe dovuto crescere a un ritmo molto più rapido durante i mesi più bui e freddi. Gli scienziati monitorano le fluttuazioni stagionali e annuali perché il ghiaccio marino influenza gli ecosistemi polari della Terra e svolge un ruolo significativo nel clima globale. I ricercatori dell’NSIDC e della NASA utilizzano i satelliti per misurare il ghiaccio marino mentre si scioglie e si ricongela. Monitorano l’estensione del ghiaccio marino, che è definita come l’area totale dell’oceano in cui la frazione di copertura del ghiaccio è almeno del 15%.

Tra marzo e settembre 2023, la copertura di ghiaccio nell’Artico si è ridotta da un’area massima di 14,62 milioni di km quadrati a 4,23 milioni di km quadrati. Si tratta di circa 1,99 milioni di km quadrati al di sotto del minimo medio del periodo 1981-2010 di 6,22 milioni di km quadrati. La quantità di ghiaccio marino perso era sufficiente a coprire tutti gli Stati Uniti continentali.

Il ghiaccio marino attorno all’Antartide ha raggiunto la sua estensione massima invernale più bassa il 10 settembre 2023, pari a 16,96 milioni di km quadrati. Si tratta di 1,03 milioni di km quadrati al di sotto del precedente minimo storico raggiunto nel 1986, una differenza che equivale all’incirca alle dimensioni del Texas e della California messe insieme. L’estensione massima media tra il 1981 e il 2010 è stata di 18,71 milioni di km quadrati.

Gli scienziati stanno indagando sulla causa della scarsa crescita del ghiaccio marino antartico, che potrebbe includere una combinazione di fattori come El Niño, la distribuzione dei venti e il riscaldamento delle temperature oceaniche. Una nuova ricerca ha dimostrato che il calore dell’oceano probabilmente gioca un ruolo importante nel rallentare la crescita dei ghiacci nella stagione fredda e nel favorire lo scioglimento della stagione calda.

Lo scioglimento del ghiaccio marino su entrambi i poli rafforza il riscaldamento a causa di un ciclo chiamato “feedback dell’albedo del ghiaccio”. Mentre il ghiaccio marino riflette la maggior parte dell’energia solare nello Spazio, l’acqua dell’oceano aperto ne assorbe il 90%. Con maggiori aree dell’oceano esposte all’energia solare, è possibile assorbire più calore, il che riscalda le acque oceaniche e ritarda ulteriormente la crescita del ghiaccio marino.