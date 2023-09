In Giappone l’estate 2023 è stata la più calda mai registrata

MeteoWeb

L’estate in Giappone quest’anno è stata la più calda del Paese da quando sono iniziate le misurazioni nel 1898: è quanto ha reso l’agenzia meteorologica nazionale JMA. “Nell’estate (giugno-agosto) del 2023, la temperatura media estiva in Giappone è stata considerevolmente più alta nel Giappone settentrionale, orientale e occidentale. Le temperature medie in Giappone sono le più alte estive dal 1898,” ha affermato l’agenzia. “L’anomalia della temperatura media, basata su osservazioni in 15 località, è stata di +1,76°C, superando di gran lunga quella del 2010 (+1,08°C), che è stata la più alta dall’inizio delle statistiche nel 1898 e la più alta per l’estate,” si legge nel report della JMA.

“L’aria calda tendeva a coprire il Nord del Giappone e l’aria calda fluiva da Sud, determinando temperature medie estive notevolmente più elevate nel Nord, nell’Est e nell’Ovest del Giappone,” ha sottolineato la JMA.