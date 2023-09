Nel Golfo di Trieste ondata calore marino record in profondità

MeteoWeb

Gli scienziati marini della costa slovena hanno lanciato l’allarme per le temperature record misurate sul fondale del Golfo di Trieste. Il fenomeno è noto come ondata di caldo marino in profondità e può avere importanti ripercussioni sull’ecosistema. A seguito di misurazioni effettuate dagli scienziati della Stazione biologica marina di Pirano, in Slovenia, dell’Istituto nazionale sloveno di biologia, è stato rilevato che la temperatura dell’acqua sul fondo, a 22 metri, è aumentata bruscamente raggiungendo i +24,65°C, il livello di più alto dal 2002, quando la stazione ha iniziato a monitorare regolarmente la temperatura del fondale: lo riporta l’agenzia di stampa slovena STA. In superficie, sebbene sia superiore alla media, l’aumento è stato più moderato, hanno riportato i ricercatori sloveni. L’attuale fenomeno che sta sperimentando il Golfo può essere classificato come “ondata di caldo marino dei fondali” di seconda o terza categoria, su una scala da 4.