Ecco l’impatto dell’inquinamento da estrazione mineraria, colpite 23 milioni di persone: lo studio

Un nuovo studio, pubblicato oggi sulla rivista Science, svela l’impatto globale dell’inquinamento da estrazione mineraria sui fiumi e le pianure alluvionali. L’innovativo studio, guidato dai Professori Mark Macklin e Chris Thomas, direttori del Lincoln Centre for Water and Planetary Health presso l’Università di Lincoln, Regno Unito, in collaborazione con il Dottor Amogh Mudbhatkal del Dipartimento di Geografia dell’Università, ha fornito nuove prospettive sull’ampio impatto dell’inquinamento da estrazione mineraria di metalli su fiumi e pianure alluvionali di tutto il mondo, con un’ipotetica cifra di 23 milioni di persone colpite da concentrazioni potenzialmente pericolose di rifiuti tossici. Lo studio offre una comprensione completa delle sfide ambientali e sanitarie associate alle attività di estrazione mineraria dei metalli.

Utilizzando un nuovo database globale georeferenziato di 185.000 miniere di metalli compilato dal team e impiegando una combinazione di modellizzazione basata su processi ed esperimenti empirici, la ricerca ha valutato l’entità su scala globale dell’inquinamento da estrazione mineraria nei sistemi fluviali e le sue ripercussioni sulle popolazioni umane e sul bestiame. Lo studio ha modellato l’inquinamento proveniente da tutti i siti di estrazione mineraria attivi e inattivi, compresi i siti di stoccaggio dei residui – utilizzati per conservare i rifiuti delle miniere – ed ha esaminato contaminanti potenzialmente dannosi come piombo, zinco, rame e arsenico, che vengono trasportati a valle dalle operazioni di estrazione mineraria e spesso depositati lungo i canali fluviali e le pianure alluvionali per periodi prolungati.

“Il nostro nuovo metodo per prevedere la dispersione dei rifiuti delle miniere nei sistemi fluviali in tutto il mondo fornisce ai governi, agli enti di regolamentazione ambientale, all’industria mineraria e alle comunità locali uno strumento che, per la prima volta, consentirà loro di valutare gli impatti extrasite e a valle dell’estrazione mineraria sull’ecosistema e sulla salute umana”, ha dichiarato il Professor Mark Macklin, che ha guidato il team internazionale multidisciplinare dietro la ricerca. “Ci aspettiamo che questo renderà più facile mitigare gli effetti ambientali dell’estrazione mineraria storica e attuale e, soprattutto, contribuirà a minimizzare gli impatti dello sviluppo futuro dell’estrazione mineraria sulle comunità, proteggendo nel contempo la sicurezza alimentare e idrica”.

Pubblicati in un contesto di crescente domanda di metalli e minerali per soddisfare le esigenze della transizione verso l’energia verde, i nuovi risultati mettono in luce la vasta portata dell’inquinamento, che interessa circa 479.200 chilometri di canali fluviali e comprende 164.000 chilometri quadrati di pianure alluvionali a livello globale. Secondo i dati rilasciati oggi, circa 23,48 milioni di persone risiedono su queste pianure alluvionali colpite, supportando 5,72 milioni di capi di bestiame e coprendo oltre 65.000 chilometri quadrati di terreni irrigati. A causa della mancanza di dati disponibili per diversi Paesi, il team dietro lo studio ritiene che questi numeri siano una stima conservativa.

Il Professor Deanna Kemp dell’Institute for Sustainable Minerals dell’Università del Queensland, che ha fatto parte del team dietro lo studio, ha definito i risultati “allarmanti“. “A un livello di base, questi risultati ci ricordano che l’estrazione mineraria può causare danni considerevoli a valle nel corso di lunghi periodi di tempo”, ha affermato Kemp. “Molte persone beneficiano dell’estrazione mineraria e dei metalli, ma dobbiamo fare di più per comprendere e prevenire gli effetti negativi sulle persone che vivono e lavorano in zone colpite”.

Esistono varie vie attraverso cui gli esseri umani possono entrare in contatto con questi metalli contaminanti, compreso l’esposizione diretta attraverso il contatto cutaneo, l’ingestione accidentale, l’inalazione di polveri contaminate e il consumo di acqua e cibo contaminati cresciuti su suoli inquinati. Questo costituisce un ulteriore pericolo per la salute delle comunità urbane e rurali nei Paesi a basso reddito e nelle comunità dipendenti da questi fiumi e pianure alluvionali, specialmente in regioni già gravate da malattie legate all’acqua. Nei Paesi industrializzati dell’Europa occidentale, compreso il Regno Unito, e negli Stati Uniti, questo inquinamento costituisce un vincolo significativo e in crescita alla sicurezza idrica e alimentare, compromette servizi ecosistemici vitali e contribuisce alla resistenza antimicrobica nell’ambiente.

“La rapida crescita nell’estrazione mineraria globale è cruciale se il mondo deve fare la transizione verso l’energia verde”, ha dichiarato il Professor Chris Thomas, che ha guidato l’analisi e la modellizzazione. “Gran parte dell’inquinamento globale che abbiamo mappato è un’eredità dell’era industriale – giustamente, si sta incoraggiando l’estrazione mineraria moderna a dare priorità alla sostenibilità ambientale. I nostri metodi, che funzionano anche a livelli locali, aggiungono un importante nuovo approccio in questo processo, per il quale abbiamo istituito un’unità applicativa del nostro centro di ricerca ‘Water and Planetary Health Analytics’ per lavorare con il settore“.