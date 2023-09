Scoperte in Portogallo impronte di dinosauro di 195 milioni di anni fa: è una nuova specie

MeteoWeb

Scoperte, nel comune di Alvaiázere, in Portogallo, le impronte di dinosauro più antiche della Penisola Iberica. Risalgono a 195 milioni di anni fa, quindi al Giurassico inferiore, e consentono di identificare una nuova specie di dinosauro, il Moyenisauropus lusitanicus. Si tratta di animali coccodrillomorfi che lasciarono impronte su quella che all’epoca era una vasta pianura costiera e oggi è l’entroterra del Portogallo centrale (Alvaiázere è una sessantina di chilometri a nord di Fátima). La scoperta è dovuta ad una squadra multidisciplinare di ricercatori portoghesi: lo studio è stato pubblicato sulla rivista Historical Biology. Le orme di dinosauro più antiche ritrovate in Portogallo risalivano a 170 milioni di anni fa ed erano in una regione non lontana, la Serra d’Aire.