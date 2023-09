In Alto Adige settembre più caldo della media, punta di +31,7°C

MeteoWeb

Questo mese di settembre in Alto Adige è stato nettamente più caldo della media in tutta la provincia, con temperature da due gradi e mezzo a tre gradi Celsius al di sopra della media a lungo termine per il periodo comparativo dal 1991 al 2020, spiega Dieter Peterlin dell’Ufficio provinciale Meteorologia e prevenzione valanghe presso l’Agenzia per la Protezione civile nella sua retrospettiva. La temperatura più alta è stata registrata l’11 settembre con 31,7°C dalla stazione meteorologica di Laimburg in Bassa Atesina. La più fredda è stata registrata il 25 settembre a Monguelfo con 0,6°C.

La quantità di precipitazioni di questo mese è stata più o meno nella media. La maggior parte della pioggia è caduta in Val Passiria, riferisce il meteorologo Peterlin: quasi 240 litri per metro quadro sono stati misurati nella stazione meteorologica di Plata. Nell’Alta Val Pusteria, invece, si sono registrati solo circa 25 litri per metro quadro.

Il tempo e le temperature nei prossimi giorni rimarranno quelli di tarda estate: anche domani, sabato, sarà prevalentemente soleggiato, con qualche nuvola che si sposterà durante il giorno, e in Val Venosta e Alta Val d’Isarco soffierà il föhn. Domenica il mese di ottobre inizierà con molto sole e il cielo sarà spesso sgombro da nubi. Lunedì continuerà ad essere soleggiato con qualche nuvola velata, nel pomeriggio rimarrà il caldo di fine estate.