Incendi Puglia: in fiamme il bosco Buia a Lequile | FOTO

Nuovo incendio nel bosco Buia che ricade nel comune di Lequile, in provincia di Lecce. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono iniziate attorno alle 14.30 e sono ancora in corso. Sul posto ci sono tre squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce. Non si registrano feriti. “Un tormento senza fine”. Con queste parole il sindaco di Lequile, Vincenzo Carlà, commenta il nuovo incendio che sta interessando il bosco Buia. “Brucia ancora il nostro bosco (quel poco che è rimasto). Un danno incalcolabile che ora impone a tutti noi la necessità ed il dovere di sedersi intorno ad un tavolo per porre, in maniera inequivocabile e determinata, tutti gli elementi utili e necessari a far rinascere il nostro bosco. Sono già al lavoro per chiedere un tavolo tecnico/operativo con i proprietari, la Forestale, la Provincia, i Paesi Limitrofi, l’Acquedotto, ecc. Convocherò a giorni un Consiglio Comunale (probabilmente Intercomunale) per discutere sull’argomento”, scrive Carlà in un post su Facebook, pubblicando le foto dell’incendio.