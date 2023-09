Incendi in Canada: 4 vigili del fuoco morti in incidente

MeteoWeb

Tragedia in Canada: 4 vigili del fuoco sono morti in un incidente stradale dopo aver trascorso la giornata a combattere contro i roghi boschivi che imperversano in molte regioni del Paese. L’incidente è avvenuto a Walhachin, in British Columbia, dove sono ancora attivi più di 380 roghi. Il mezzo dei vigili del fuoco su cui viaggiavano si è scontrato con un semirimorchio che procedeva in direzione opposta. I 4 sono morti nell’impatto “mentre tornavano a casa dopo aver finito il loro turno“, hanno confermato le autorità. L’incidente porta a 8 il numero di persone morte dall’inizio di questa nuova stagione di incendi boschivi in Canada: 7 vigili del fuoco e un pilota di elicottero.