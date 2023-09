Incendi devastano ettari di boschi nel sud della Ciociaria: Canadair in azione | VIDEO

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per l’intera giornata nel sud della provincia di Frosinone a causa di due incendi che stanno divampando dalla nottata di ieri. Le squadre di terra del distaccamento di Cassino ed una serie mirata di lanci effettuati dai Canadair hanno spento per il momento i focolai che hanno ridotto in cenere diversi ettari di vegetazione sui monti tra Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia. Domani ci saranno alcuni sopralluoghi con i quali individuare il punto di partenza delle fiamme: il sospetto è che il fuoco sia stato appiccato.

In giornata, un nuovo fronte si è aperto tra Colle San Magno e Castrocielo, a pochi chilometri di distanza dal primo. Anche lì è stato necessario l’intervento dei Canadair. Il Comune ha chiuso al traffico la strada Provinciale per riservarla ai mezzi di soccorso. L’incendio non è stato ancora domato.