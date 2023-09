Incendi alle Hawaii: ancora 385 persone risultano disperse

MeteoWeb

Il numero delle persone sulla lista ufficiale delle persone disperse nell’incendio di Maui, alle Hawaii, era di 385 nella giornata di ieri, venerdì 1 settembre, quasi invariato rispetto a una settimana prima. In un comunicato stampa, il Dipartimento di Polizia di Maui e il Federal Bureau of Investigation hanno detto che 245 persone sulla lista di 388 resa pubblica la settimana precedente sono state individuate e rimosse dall’elenco. Tuttavia, è stato aggiunto un numero quasi uguale di nuovi nomi. Il totale aggiornato si allontana molto da quanto ci si aspettava: il giorno prima il Governatore Josh Green, infatti, aveva detto che si aspettava che il numero scendesse sotto 100. “Pensiamo che il numero sia sceso in doppia cifra, quindi grazie a Dio”, ha detto Green in un video pubblicato sul suo account su X.

Le autorità hanno detto che almeno 115 persone sono morte nell’incendio che ha devastato Lahaina nel giro di poche ore lo scorso 8 agosto, diventando l’incendio più mortale negli Stati Uniti da più di un secolo. Finora, i nomi di 50 persone sono stati rilasciati pubblicamente e altre cinque sono state identificate, ma le loro identità sono state nascoste perché non sono stati raggiunti i parenti. Il resto deve ancora essere identificato.

Inizialmente si riteneva che più di 1.000 persone fossero disperse in base alle segnalazioni di familiari, amici o conoscenti. I funzionari hanno ristretto l’elenco a 388 nomi credibilmente considerati scomparsi e l’hanno reso pubblico la settimana scorsa. L’elenco dei dispersi è compilato dall’FBI e include solo nomi “credibili”, definiti come nome e cognome forniti da una persona con un numero di contatto verificato. Nuovi nomi nell’elenco aggiornato di ieri sono stati aggiunti dalla Croce Rossa, dai rifugi e dalle parti interessate che hanno contattato l’FBI, ha detto il capo della Polizia di Maui, John Pelletier, che ha esortato i familiari delle persone scomparse a fornire i loro dati genetici per aiutare a identificare i loro parenti, se non l’hanno già fatto.

La risposta all’incendio da parte delle autorità è stata al centro di aspre critiche ed è stata ritenuta una delle cause dell’alto numero di vittime e di dispersi.