Catastrofici incendi alle Hawaii: bilancio rivisto al ribasso

Il bilancio provvisorio delle vittime dei catastrofici incendi che hanno devastato le Hawaii è stato rivisto al ribasso: è sceso a 97 morti, rispetto alle 115 vittime precedentemente annunciate dalle autorità. “Quel numero è leggermente diminuito, perché il Dipartimento della Difesa e tutti i suoi esperti forensi sono stati in grado di aiutarci a discernere meglio chi c’era nelle macchine o nelle case,” ha spiegato il governatore Josh Green, che non ha fornito ulteriori dettagli. Finora sono state identificate solo 74 persone sui 97 corpi ritrovati, ha aggiunto Green.

Il governatore ha affermato inoltre che il numero di persone di cui non è stata confermata la posizione – coloro che sono stati dichiarati dispersi e non sono stati trovati tra i morti o confermati in salvo – è di 31 persone.

L’incendio dell’8 agosto ha raso al suolo Lahaina (Maui) con fiamme che sembravano essere scaturite da una linea elettrica abbattuta mentre venti impetuosi sferzavano l’arcipelago. L’incendio ha prodotto un calore così intenso da fondere il metallo e lasciare cumuli di cenere dove un tempo sorgevano le case. Le autorità sono state criticate per la gestione del disastro e gli abitanti del luogo hanno dichiarato di non essere stati avvertiti dell’imminente incendio. Il capo dell’agenzia di gestione delle emergenze di Maui si è dimesso dopo le critiche per il mancato suono delle sirene di allarme.