Squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano stanno combattendo un incendio alle porte del comune di Morrone del Sannio, in provincia di Campobasso. Il fuoco sta interessando l’area limitrofa al cimitero comunale. Sul posto anche l’Aib antincendio boschivo, impegnata in un secondo rogo a poca distanza, in agro di Ripabottoni. Oggi, in questa zona della provincia di Campobasso, le temperature stanno raggiungendo picchi di +34-35°C. +33°C invece a Campobasso.