Due incendi stanno interessando in queste ore la provincia di Imperia, uno nel comune di Pontedassio, e uno in località Trucco. Qui è attivo un elicottero regionale insieme a due automezzi dei Vigili del Fuoco e i volontari, comunica la Regione Liguria. L’incendio a Pontedassio, invece, è già in fase di bonifica.