Diversi incendi nel Palermitano: domani allerta rossa in 3 province della Sicilia

Ancora una giornata di incendi in provincia di Palermo. Dal primo pomeriggio di oggi diverse squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo e dei distaccamenti di Prizzi e Carini sono impegnate per lo spegnimento di incendi di vegetazione e sterpaglie in diversi comuni della provincia. Un rogo è divampato a Mezzojuso e le fiamme hanno danneggiato un furgone parcheggiato di una ditta. Gli altri incendi che hanno impegnato i Vigili del Fuoco e i forestali sono avvenuti a Castiglione di Sicilia, nella zona di Piana Degli Albanesi, nella diga Gaudalami, Santa Cristina Gela, Monreale a Pezzingoli, e Altofonte nelle contrade Miccini e Rebuttone, a Prizzi in contrada Margiotta. Altri incendi a Partinico in contrada Bosco Falconeria e Misilmeri. “Tutti gli incendi sono sotto controllo ed alcuni di essi in fase di bonifica“, specificano i Vigili del Fuoco in una nota.

Per domani, giovedì 21 settembre, la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta rossa (attenzione) per incendi nelle province di Palermo, Messina e Trapani. Livello arancione (preallerta) in tutte le altre province. Livello di allerta gialla, invece, per quanto riguarda le temperature a Palermo, con valori percepiti fino a +35°C, riporta il bollettino.