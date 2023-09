Incendi in provincia di Campobasso: in azione elicotteri e Canadair | VIDEO

MeteoWeb

Temperature massime fino a +32-33°C oggi in Molise e in alcune aree della provincia di Campobasso, è tornato il problema incendi. A San Martino in Pensilis, le fiamme hanno lambito, come già accaduto la settimana scorsa, i giardini di alcune abitazioni. In azione le squadre 115 del distaccamento di Termoli e la Protezione Civile. I Carabinieri, che conducono le indagini sulle cause del rogo, hanno seguito le operazioni di spegnimento raccogliendo anche alcune testimonianze.

Un incendio è stato registrato anche a Mirabello Sannitico, alle porte del capoluogo, dove è stato necessario l’intervento di un elicottero che ha effettuato 10 lanci per evitare che le fiamme si propagassero al bosco limitrofo dal campo incolto dal quale è partito il rogo. Infine un Canadair è intervenuto a Tavenna, sempre in provincia di Campobasso, contro l’incendio che ha compromesso una porzione di macchia mediterranea. L’allerta resta alta anche per la giornata di domani, mercoledì 13 settembre, quando sono previste temperature ancora sopra i +30°C.