Incendi Sicilia: boschi in fiamme nel Messinese e nell’Agrigentino

Due incendi, divampati nel Messinese e nell’Agrigentino, vedono impegnati Vigili del Fuoco, personale della forestale e della Protezione Civile. In azione anche due Canadair. A Messina, le fiamme stanno interessando una vasta area in contrada Santa Rosalia, mandando in fumo ettari di bosco. Ad Agrigento, il fuoco ha investito un bosco in contrada Monserrato. Intorno alle 16, un vasto incendio è scoppiato anche a Valderice, al Parco urbano di Misericordia, nel Trapanese. Sul posto due elicotteri e un Canadair stanno cercando di spegnere le fiamme, coadiuvati da due squadre di Vigili del Fuoco e da un’autobotte arrivata da Marsala. Il fuoco ha minacciato la pineta e le abitazioni. L’intervento è ancora in corso. Il sindaco è sul posto e ha assicurato che adesso la situazione è sotto controllo.