Incendi in Sicilia: situazione critica e scuole chiuse nel Palermitano

La Sicilia nella morsa degli incendi. Nel Palermitano sono in corso interventi dei vigili del fuoco ad Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta e Prizzi. Sulle località di Gratteri, Gibilrossa e Santa Cristina operano 3 Canadair. Le operazioni di spegnimento giungono dopo una notte di intenso lavoro dalle 20 di ieri: più di 40 gli interventi in tutto il territorio provinciale. “L’intero dispositivo di soccorso presente al Comando è stato impegnato per fronteggiare l’emergenza dettata dalle elevate temperature e dai venti di scirocco,” hanno spiegato i pompieri.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si è recato nella sala operativa del Corpo forestale per seguire di persona, in tempo reale, la situazione degli incendi che sono tornati a devastare il territorio dell’isola. Il governatore ha voluto ancora una volta dimostrare la gratitudine e il sostegno a tutti coloro che stanno profondendo un grande impegno in queste ore così difficili.

Le scuole di Gratteri (Palermo), nelle Madonie, sono state chiuse per l’emergenza incendi: lo ha disposto il sindaco Giuseppe Muffoletto, che ha invitato i cittadini ad adottare misure di sicurezza e di cautela per evitare la diffusione delle fiamme nel centro abitato.