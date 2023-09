Incendio in un’azienda di rifiuti a Pastorano: allarme diossina nel Casertano

MeteoWeb

Un incendio è scoppiato allo stabilimento Gesia per la raccolta rifiuti a Pastorano, in provincia di Caserta. Dal sito si è alzata una alta colonna di fumo nero, oltre ad un odore acre insopportabile. Sul posto sono attive tre squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta per cercare di estinguere l’incendio, ma le operazioni sono difficili. È allarme diossina per la popolazione: i sindaci di diverse località dell’area stanno invitando i residenti, in via precauzionale, a tenere chiuse le finestre ed evitare di stare all’aria aperta.