Incendio di bosco nel Pisano: pompieri salvano le case a Santa Maria a Monte

Un incendio è divampato in un bosco nel Pisano oggi. Le cause del rogo scoppiato nel territorio di Santa Maria a Monte sono ancora in corso di accertamento e sul posto è stato provvidenziale l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco e in particolare di una che si è schierata a protezione di alcune case sul crinale di una collina, riuscendo a fermare le fiamme appena in tempo. L’incendio è stato contenuto anche grazie all’intervento delle squadre di Protezione Civile della Regione Toscana e di due elicotteri. Alla fine, la superficie boscata andata in fumo è stata stimata in quattro ettari. Le operazioni di bonifica sono proseguite fino al tramonto.