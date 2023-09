Vasto incendio a Huntsville, in Texas: scatta il piano di evacuazione

MeteoWeb

Un vasto incendio, in Texas, nella località di Huntsville, ha fatto scattare l’evacuazione di alcune zone della città venerdì. Secondo il servizio forestale del Texas A&M, il rogo, denominato “Game Preserve Fire“, ha bruciato circa 500 acri ed è fuori controllo. L’Ufficio per la gestione delle emergenze della contea di Walker ha dichiarato che i mezzi aerei stanno affiancando le operazioni a terra. L’ufficio di gestione delle emergenze della contea ha raccomandato l’evacuazione di tutti coloro che si trovano nel raggio di 3 miglia da Lost Indian Camp Road.

Una vasta zona a Nord/Ovest di Huntsville è stata evacuata, ha dichiarato alla CNN Stephanie Harris, supervisore delle comunicazioni della contea di Walker. Quest’estate ampie zone del Sud degli Stati Uniti, tra cui il Texas e la Louisiana, sono state colpite da caldo estremo e siccità, che hanno portato a condizioni favorevoli agli incendi.