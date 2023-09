Incendio Iraq: tragedia alla festa di matrimonio, oltre 100 morti | FOTO

MeteoWeb

Tragedia immane in Iraq. Un violento incendio, forse causato da fuochi d’artificio scoppiati per celebrare un matrimonio cristiano, ha consumato una sala piena di ospiti nel nord dell’Iraq, uccidendo circa 100 persone e ferendone altre 150. Ma le autorità avvertono che il bilancio delle vittime potrebbe ancora aumentare. L’incendio è avvenuto nella zona di Hamdaniya, nella provincia irachena di Ninive. Si tratta di un’area prevalentemente cristiana appena fuori dalla città di Mosul, circa 335 chilometri a nord-ovest di Baghdad.

Non c’è stata alcuna notizia ufficiale sulla causa dell’incendio, ma il canale di notizie televisivo curdo Rudaw ha trasmesso un filmato che mostrava elementi pirotecnici che sparavano fiamme dal pavimento e incendiavano un lampadario. Le autorità hanno affermato che anche i materiali da costruzione infiammabili hanno contribuito al disastro. “L’incendio ha provocato il crollo di parti della sala a causa dell’uso di materiali da costruzione a basso costo e altamente infiammabili che crollano in pochi minuti quando scoppia l’incendio“, ha riferito la Protezione Civile.

Diversi testimoni, tra cui Faten Youssef, 50enne che partecipava al matrimonio, hanno detto che l’incendio è scoppiato quando gli sposi hanno iniziato il loro lento. Le fiamme hanno attraversato le decorazioni di plastica e il soffitto ha iniziato a crollare, ha detto. “Le fiamme hanno iniziato a cadere su di noi. Gli oggetti cadevano e bloccavano la strada verso l’uscita“, ha detto Youssef all’Associated Press. L’uomo ha detto che la sua famiglia è riuscita a uscire attraverso la cucina, dopo che suo figlio non è riuscito a sfondare una porta di uscita bloccata.

Le sirene delle ambulanze hanno suonato per ore dopo l’incendio mentre i paramedici portavano fuori i feriti. I sopravvissuti sono arrivati agli ospedali locali bendati e ricevendo ossigeno. Tra le persone ustionate ci sono anche bambini. Ahmed Dubardani, un funzionario sanitario della provincia, ha detto a Rudaw che molti dei feriti hanno riportato gravi ustioni. “La maggior parte di loro erano completamente bruciati e alcuni altri avevano il 50-60% dei corpi bruciati“, ha detto Dubardani.

Nel caos seguito all’incendio, le autorità hanno offerto bilanci delle vittime contrastanti e i funzionari della sicurezza hanno affermato di aver arrestato il personale nella sala delle nozze come parte delle loro indagini. Una prima dichiarazione del Ministero della Sanità, riportata dall’agenzia di stampa statale irachena, afferma che l’incendio ha ucciso oltre 100 persone e ne ha ferite 150. Funzionari sanitari nella provincia di Ninive hanno stimato il bilancio delle vittime a 114, mentre il Ministro dell’Interno iracheno Abdul Amir al-Shammari ha successivamente affermato che il bilancio delle vittime è di 93. Un funzionario del Ministero della Sanità, parlando all’AP in condizione di anonimato perché non aveva l’autorizzazione a parlare con i giornalisti, ha detto che 30 corpi sono stati identificati dai loro parenti, ma per il resto delle vittime servirà l’identificazione del DNA. Ha stimato il bilancio delle vittime a 94, con circa 100 persone che continuano a ricevere cure mediche. “Si prevede che il bilancio delle vittime aumenterà poiché alcuni sono in condizioni critiche“, ha affermato.

Il portavoce del Ministero dell’Interno Saad Maan ha affermato che il rapporto forense primario descriveva una “mancanza di misure di sicurezza e protezione” sul posto. Le forze di sicurezza irachene hanno arrestato nove lavoratori sul posto come parte delle loro indagini, ha detto Abdullah Al-Jabouri, un funzionario della sicurezza a capo del Comando operativo di Ninive.