Vasto incendio a Montaldo Carpasio: mezzi aerei in azione nell’Imperiese

Un vasto incendio boschivo è divampato nel pomeriggio nel Ponente ligure. Gli elicotteri regionali Eliliguria ed Elimperia stanno operando in località Binelle, nel comune di Montalto Carpasio, in provincia di Imperia, comunica Regione Liguria, precisando che i velivoli sono all’opera a sostegno degli operatori di terra. Dalle prime informazioni, il fronte sarebbe esteso per almeno un chilometro. Le fiamme dalle alture del Monte Faudo, nei pressi del santuario della Madonna di Acquasanta, starebbero scollinando verso la zona di Prelà. Sul posto anche i Carabinieri forestali per risalire alle cause del rogo.