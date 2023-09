Incendi, sotto controllo le fiamme sulle colline pisane: bruciati 30-40 ettari

MeteoWeb

Sotto controllo l’incendio scoppiato nella tarda mattinata nel bosco a Quadonica, nel comune di Buti (Pisa), sul Monte Pisano. Continuano le operazioni di bonifica, fanno sapere i Vigili del Fuoco. A causa del forte vento di nord-est, le fiamme molto alte si sono rapidamente propagate alla pineta. La superficie stimata bruciata è di circa 30-40 ettari. Verso le 18, il Presidente della Regione Toscana ha comunicato sui social: “l’incendio di Buti è sotto controllo. A causa del forte vento, le fiamme avevano percorso rapidamente ettari di bosco, ma immediata è stata la nostra risposta. Proseguiranno adesso le operazioni di spegnimento e bonifica“.

La sala operativa regionale aveva disposto immediatamente l’invio di numerose squadre di volontariato antincendio boschivo e mezzi aerei. Le operazioni di spegnimento sono state complicate dal forte vento e dalla pendenza. Sono stati cinque gli elicotteri regionali in volo che hanno operato prevalentemente nella parte bassa dove era presente meno fumo e per evitare che le fiamme giungessero ad alcune abitazioni. A terra hanno operato più di venti squadre di volontariato antincendio boschivo supportate dai Vigili del Fuoco per i rifornimenti di acqua. È stata attivata la procedura del coordinamento assistito che prevede impiego di più figure specializzate in supporto al direttore delle operazioni. In zona sono poi arrivati un Canadair e un Fire Boss.