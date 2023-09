Vasto incendio di sterpaglie a Pomezia: alta colonna di fumo | FOTO

MeteoWeb

Dalle 13.20 di oggi, diverse squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Pomezia (Roma), in prossimità di Via Calvi, per un esteso incendio di sterpaglie che ha coinvolto una grossa area. Dalla zona, si leva un’alta colonna di fumo, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Le squadre di terra supportate dal Drago VF 139 più due elicotteri regionali – coordinati dal Dos – stanno operando per evitare che le fiamme raggiungano il centro abitato. Nessuna persona è rimasta coinvolta.