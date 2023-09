Incendio vicino all’aeroporto di Catania: voli dirottati

MeteoWeb

Un incendio è divampato fuori dall’area dell’aeroporto di Catania, con effetti anche sullo scalo. L’incendio, spiegano i Vigili del Fuoco, è divampato in via Passo del fico, zona di grandi centri commerciali. Si tratta di un incendio di sterpaglie. Sono state inviate due autopompe e un’autobotte. Sul posto è presente anche la forestale. Il rogo ha costretto a dirottare alcuni voli in arrivo a Fontanarossa e a sospendere le partenze a causa del fumo che avrebbe potuto creare disturbo alla navigazione. Le partenze ora sono riprese ed è previsto che tra non molto l’aeroporto riprenda la piena operatività.