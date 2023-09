Incidente Frecce Tricolori, Crosetto: “ipotesi due volatili entrati nel motore”

MeteoWeb

Sul tragico incidente di un velivolo delle Frecce Tricolori ieri nei pressi di Torino, che ha spezzato la vita di una bambina di 5 anni, “c’è una inchiesta, per cui bisogna aspettare” i risultati ufficiali. “Ciò che so io, da Ministro, e che dovrebbe essere la cosa più verosimile, ripeto, ma è un’ipotesi, è che si è trattato di due volatili che sono entrati nel motore”. Lo ha detto il Ministro delle Difesa, Guido Crosetto, in una intervista al Tg1 Rai. “Il motore ha preso fuoco e a quel punto in fase di decollo, è impossibile tenere un aereo. Il pilota ha fatto tutto il possibile, tutto quello che poteva fare, e purtroppo non è bastato”.

“La cosa che mi ha portato più nella tragedia è stato sentire il padre della bambina rimasta uccisa che descriveva il dramma che ha vissuto. Da padre, più che da Ministro, questo dramma mi scava dentro da ieri“, ha aggiunto Crosetto.