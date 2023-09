Incidente Frecce Tricolori: lutto cittadino a San Francesco al Campo

MeteoWeb

Sarà lutto cittadino a San Francesco al Campo (Torino) per la piccola Laura, la bimba di 5 anni che ieri ha perso la vita nell’incidente che ha coinvolto l’auto su cui viaggiava con i genitori e il fratellino dopo lo schianto di un velivolo delle Frecce Tricolori. Lo ha annunciato il sindaco Diego Coriasco. ”Un incontro di preghiera questa sera in parrocchia e poi lutto cittadino nel giorno dei funerali”, ha detto Coriasco. ”Conosco bene la famiglia e spero di riuscire presto ad andare a incontrare il papà che ho saputo è stato dimesso dall’ospedale qualche ora fa – ha aggiunto – tutta la comunità è sgomenta e provata per quello che è accaduto”.

Per quanto riguarda i timori che sono riemersi dopo quest’ultimo incidente, che ha un precedente nella zona datato 1996, quando un cargo russo piombò su un cascinale uccidendo due persone più due membri dell’equipaggio, il sindaco evidenzia che “bisogna parlare solo del dolore. Non è tempo delle polemiche e tutta la comunità è sgomenta per l’accaduto e sono tutti fortemente provati”.