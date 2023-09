Incidente fra locomotiva a vapore e treno d’epoca: feriti in Scozia

MeteoWeb

Incidente ferroviario con diversi feriti nel Regno Unito. Lo scontro è avvenuto nelle Highlands scozzesi tra la storica locomotiva a vapore Flying Scotsman e il treno d’epoca Royal Scotsman. “L’incidente di manovra“, come lo ha definito il National Railway Museum, è avvenuto alla stazione di Aviemore, nel Parco nazionale dei Cairngorms, che ospita una linea di treni storici che porta i visitatori in viaggio su treni a vapore nel nord della Scozia. Il servizio antincendio e di soccorso scozzese ha dichiarato che i soccorritori sono stati allertati la sera di venerdì 29 settembre “per la segnalazione di una collisione” tra due treni ad Aviemore.

Due persone sono state ricoverate in ospedale per precauzione ma le loro ferite non sono ritenute gravi; altre tre persone sono state invece curate sul posto e non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. È in corso un’indagine per stabilire le cause dell’incidente.

La locomotiva a vapore Flying Scotsman collegava i passeggeri da Londra a Edimburgo. Restaurata l’anno scorso nell’ambito delle celebrazioni del centenario, avrebbe dovuto effettuare delle corse nel fine settimana. La locomotiva è diventata famosa in tutto il mondo quando ha registrato una velocità di 160km/h durante una corsa di prova, diventando così la prima locomotiva del Regno Unito a raggiungere tale velocità.