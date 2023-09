Incontro tra Putin e Kim Jong-un al cosmodromo di Vostochny: “la Russia aiuterà la Corea del Nord a costruire satelliti”

MeteoWeb

Incontro oggi, nel cosmodromo di Vostochny, tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un: durante il vertice, hanno ispezionato un impianto di lancio di razzi spaziali Soyuz-2. Kim avrebbe rivolto numerose domande sui razzi a un funzionario spaziale russo che li accompagnava nella visita. Le foto ufficiali mostrano che Kim era accompagnato da Pak Thae Song, presidente del comitato per la scienza e la tecnologia spaziale della Corea del Nord, e dall’ammiraglio della Marina Kim Myong Sik, che, secondo il ministero dell’Unificazione della Corea del Sud, sono legati agli sforzi nordcoreani per acquisire satelliti spia e sottomarini con missili balistici a capacità nucleare.

Il presidente russo e il leader nordcoreano si sono incontrati al cosmodromo di Vostochny perché Mosca ha intenzione di aiutare Pyongyang a costruire satelliti: lo ha spiegato lo stesso Putin parlando ai giornalisti, come riporta Ria Novosti. “È per questo che siamo venuti qui, il leader della Corea del Nord mostra grande interesse per la tecnologia missilistica e sta anche cercando di sviluppare il tema dello Spazio,” ha affermato il presidente russo.

Quello di Vostochny è il primo cosmodromo civile russo. Si trova nella regione dell’Amur, in Siberia, vicino alla città di Tsiolkovsky. Il decreto del presidente della Federazione Russa sulla creazione del cosmodromo è stato firmato nel 2007, mentre la costruzione dell’impianto è iniziata nel 2012. Il primo lancio da Vostochny è stato effettuato il 28 aprile del 2016, quando il veicolo Soyuz-2.1a ha lanciato i satelliti Lomonosov, Aist-2D e il nanosatellite SamSat-218 nell’orbita terrestre bassa.